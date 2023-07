FC Barcelone - Mercato : Laporta met la faute sur le PSG pour le non-retour de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Dans l'entretien qu'il a accordé au quotidien catalan Sport, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, ne s'est pas que exprimé sur sa relation avec Lionel Messi et le grand hommage qu'il lui prévoit. Il est également revenu sur le non-retour de la Pulga au Barça cet été.

"Messi ne voulait pas passer une autre année comme les précédentes"

"Le joueur voulait, son père aussi, mais les rythmes ont été différents. Nous ne voulions pas que ce qui s'était passé l'autre fois nous arrive et nous leur avons dit que lorsque nous serions limités par le fair-play financier. Puis, après un temps, tout le contrat a été bouclé", a d'abord indiqué le patron du Barça avant de rejeter la faute sur le Paris Saint-Germain.

"Jorge Messi a voulu venir pour me parler et nous a dit qu'il avait choisi l'Inter Miami parce qu'il avait passé des saisons très dures à Paris, où il était sous pression. À Miami, il serait plus au calme et il pourrait penser à la sélection nationale. Même s'il avait envie de revenir au Barça, il ne voulait pas passer une autre année comme les précédentes."

