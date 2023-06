FC Barcelone - Mercato : le premier gros coup des Blaugrana se précise !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les jours se suivent et Ilkay Gündogan se fait toujours attendre au FC Barcelone. La tendance était, jusque-là, une annonce du joueur de Manchester City au lendemain de la finale de Ligue des Champions. Il n'en a rien été.

Inscription en attente

Mais selon le quotidien catalan, Sport, l'international allemand aurait bel et bien donné son accord aux dirigeants catalans. Et ce pour un contrat de trois ans. Au préalable, et comme le précise également Sport, le Barça doit valider son inscription auprès de la Liga, ce qui n'est pas encore le cas en raison des problèmes financiers bien connus du club.

Il y a quelques minutes, et selon le média Relevo cette fois, le transfert est conclu à "99%". Et Gündogan doit même passer sa visite médicale ce mercredi !