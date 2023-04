FC Barcelone - Mercato : un serial buteur s’offre au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si les noms de Pierre-Emerick Aubameyang, Roberto Firmino ou encore Victor Roque sont évoqués, le jeune attaquant de l'AZ Alkmaar, Mexx Meerdink, qui est le meilleur buteur de la Youth League cette saison, a déclaré sa flamme au Barça. "Le club pour lequel j’aimerais jouer un jour ? Barcelone", a indiqué le joueur de 19 ans dans une interview accordée à l’émission néerlandaise Khalid&Sophie. Malgré cette déclaration d'amour, rien ne dit que le Barça s'activera pour le recruter et perpétuer la tradition des joueurs néerlandais à Barcelone.

9️⃣ goals in the #UYL

2️⃣ in the final



Mexx Meerdink, remember the name 😏@AZAlkmaar pic.twitter.com/7o4e1To40T