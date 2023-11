Le Barça vise deux joueurs du PSG, nouveau coup dur pour Bellingham au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La presse catalane

Sport

On commence cette revue de presse par Sport, qui annonce que Xavi ferait pression auprès de ses dirigeants pour signer un milieu de terrain cet hiver et ainsi combler l'absence de Gavi. Giovanni Lo Celso serait la priorité de l'entraîneur du FC Barcelone.

Portadas 🗞



💥 Así vienen las portadas de la prensa deportiva de hoyhttps://t.co/OEJRvj1bQh — Diario SPORT (@sport) November 22, 2023

Mundo Deportivo

Mundo Deportivo s'attarde également au dossier du remplaçant de Gavi et croit savoir qu'en plus de Lo Celso, le champion d'Espagne en titre lorgnerait les milieux de terrain du Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz et Carlos Soler.

La presse madrilène

Marca

Du côté de la presse madrilène, Marca s'attarde sur le prochain match du Real Madrid contre Cadiz, prévu ce dimanche (18h30). Le quotidien espagnol annonce que c'est Andriy Lunin qui devrait être titulaire dans les cages merengue lors de cette rencontre car Kepa ne serait pas encore remis de sa blessure. Quant à Jude Bellingham, qui a pourtant fait son retour à l'entraînement collectif la semaine dernière, il ne devrait pas jouer ce match.

🗞 #LaPortada



🖊 Nos vemos en Alemania



🏆 El final de la fase de clasificación para la #EURO2024 protagoniza nuestra primera de este miércoles https://t.co/cEkgud9SBZ — MARCA (@marca) November 22, 2023

AS

Enfin, AS a eu un entretien avec Reinier. Le milieu offensif brésilien, qui ne parvient pas à s'imposer chez les Merengue depuis son arrivée en provenance de Flamengo, est actuellement prêt à Frosinone par la Casa Blanca.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, miércoles 22 de noviembre



📰 "En mi mente sigue el Madrid" pic.twitter.com/FY241nz7h3 — Diario AS (@diarioas) November 21, 2023

