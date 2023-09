FC Nantes : le club réagit dans l'affaire du supporter de l'OM agressé et contre-attaque

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Deux jours après les faits, le FC Nantes a enfin communiqué sur l'agression d'un jeune supporter de l'OM (6 ans) et de ses parents vendredi soir à la Beaujoire ! Dans un communiqué, il a annoncé sa volonté de porter plainte : "Le FC Nantes condamne avec la plus grande fermeté les violences inacceptables commises contre une famille supporter de l'OM lors du match Nantes-Marseille vendredi soir. Le club cherche à entrer en contact avec la famille pour lui assurer sa plus grande solidarité. Les images de vidéosurveillance sont en cours d’analyse, une plainte sera déposée dès lundi".

Le père est désormais hors de danger

Pour rappel, deux parents et leur enfant ont subi des injures, jets d'objets et agressions physiques pendant la rencontre de vendredi. Le père a même fait un infarctus ayant nécessité l'intervention des services de secours, avant de faire un deuxième arrêt cardiaque dans l'ambulance l'emmenant à l'hôpital. Il est aujourd'hui hors de danger. Cette agression a beaucoup fait parler à Nantes, où les supporters des Canaris l'ont unaniment condamnée.

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

Deux jours après l’agression dont une famille a été victime lors du match entre Nantes et l’OM vendredi au stade de la Beaujoire, le club nantais tient à condamner ces actes de violence et annonce son intention de porter plainte.https://t.co/MvxPWQHMba — RMC Sport (@RMCsport) September 3, 2023

Podcast Men's Up Life