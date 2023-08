FC Nantes : une déclaration des Kita leur reviennent en pleine figure !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Cette semaine, le FC Nantes a enregistré l'arrivée d'un nouveau partenaire. Il s'agit de Be Green, entreprise spécialisée dans l’audit énergétique et la conception de solutions sur-mesure d’éco-efficacité énergétique. Sur le site officiel des Canaris, le président du FCN, Franck Kita, a réagi à l'arrivée de ce nouveau partenaire, affirmant notamment que "le sport professionnel est plus que jamais concerné et impacté par les enjeux environnementaux".

Les Kita soucieux de l'environnement, pas vraiment !

Une déclaration qui fait bien rire les supporters nantais puisque comme le rappelle le compte Twitter @Jules_LeNantais, Franck Kita et son père, Waldemar Kita, qui résident principalement à Paris, viennent systématiquement en jet privé de la capitale pour venir assister aux matchs du FC Nantes à domicile.

BE GREEN, nouveau partenaire du FC Nantes.



F.KITA : "Le sport professionnel est plus que jamais concerné et impacté par les enjeux environnementaux".



Rappelons que les Kita viennent systématiquement en jet privé de Paris pour assister aux matchs du FC Nantes à domicile. pic.twitter.com/YPKfFLtA7q — Jules (@Jules_LeNantais) August 22, 2023

