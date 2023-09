PSG - Mercato : Kolo Muani est déjà nostalgique du FC Nantes

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Les retrouvailles entre Randal Kolo Muani (24 ans) et le FC Nantes vaudront le détour cette saison en Ligue 1. Le tout nouvel attaquant du PSG aura sans doute hâte de croiser la route de son ancien club, qu’il a quitté à l’été 2022 pour rejoindre l’Eintracht Francfort.

« C'était une vraie bande de potes »

« Ma dernière année à Nantes a été incroyable parce que c’était une vraie bande de potes, rappelle l’attaquant des Bleus dans des propos relayés par Tribune Nantaise. On était vraiment ensemble, vraiment un groupe uni et ça nous a permis de gagner un titre. On ne pouvait pas terminer cette saison d’une autre manière. Très fier d’avoir pu participer à cette victoire de Coupe de France. En plus avec ton club formateur, tu gagnes un titre… franchement il n’y a rien de mieux ! »

