FC Barcelone : Pep Guardiola chauffe le Real Madrid après la victoire en Ligue des Champions

Vainqueur de sa 3ème Ligue des Champions hier soir avec Manchester City (1-0 contre l'Inter Milan) mais seulement de sa première Coupe aux grandes oreilles depuis son départ du FC Barcelone, Pep Guardiola s'est un peu lâché en conférence de presse.

En bon supporter catalan, « Pep » a notamment chambré le Real Madrid après ce beau succès, lui qui a enfin rompu le signe indien en écartant facilement les Merengue au tour précédent (avec notamment une victoire 4-0 à l'Etihad Stadium face à la Maison blanche) :

« Fais attention Real Madrid, nous sommes à 13 Ligues des Champions d'écart mais on arrive pour te rattraper. Nous sommes sur le chemin », a-t-il notamment lâché. Une sortie à prendre bien évidemment avec recul et humour...

Pep Guardiola in press conference: “Be careful Real Madrid, we’re 13 UCLs away but we're coming for you. We are on our way!”. ?￰゚リト #MCFC



“If you sleep a little bit, we will catch you”. pic.twitter.com/Af8K41n67h