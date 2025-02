Le LOSC va perdre un joueur, Beye s’attend à mieux à Rennes, Laborde voit loin à Nice

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : André fier du pragmatisme, Gomes sur le départ !

Lille a remporté une victoire importante face à Monaco (2-1) hier après-midi. Les Dogues ont souffert, n’ont pas été flamboyants dans le jeu mais ils ont su se montrer réalistes. Cela a bien plu à leur capitaine, Benjamin André, qui a déclaré au micro de beIN : « Il n’y a pas si longtemps, on avait loupé ce genre d’occasion. On est content. On a été un peu plus pragmatique. On savait que Monaco aimait contrer, aller vite de l’avant. On a essayé de ne pas trop se livrer. Le plan de jeu était de faire une bonne entame, on a eu la chance de mener de deux buts. On a géré par la suite, même si on a un peu souffert à la fin. C’est normal aussi. On a surtout fermé les espaces. On a été solidaire. Ce n’est peut-être pas notre jeu habituel, mais ça a marché ». En fin de seconde période, les ultras lillois ont rendu hommage à Nabil Bentaleb, qui venait de rentrer et qui avait joué, la semaine précédente à Rennes (2-0), son premier match depuis son malaise cardiaque huit mois plutôt qui a failli mettre un terme à sa carrière : « Nabil, ta résilience mérite notre respect », pouvait-on lire sur une banderole. Par ailleurs, Fabrizio Romano fait savoir qu’Angel Gomes va quitter le LOSC librement cet été.

AS Monaco : Hütter positive malgré la défaite

Adi Hütter était déçu après la défaite de son équipe à Lille (1-2) hier mais il a trouvé des points positifs : « C’est une défaite difficile parce que Lille est un concurrent direct à la qualification à la Ligue des Champions la saison prochaine. Être mené 2-0 ici est toujours compliqué pour revenir ensuite mais j’ai vu une équipe qui s’est battue jusqu’à la fin. Nous avons eu des opportunités, principalement en première période, avec Mika Biereth ou Eliesse Ben Seghir. Il pouvait aussi avoir penalty sur Takumi Minamino en début de match. Si l’on regarde les statistiques plus en détail, nous avons eu davantage la possession et plus d’Expected Goals mais le résultat final est une défaite. Je n’étais pas content du football pratiqué il y a quelques semaines mais j’ai le sentiment aujourd’hui que nous sommes mieux. La position au championnat n’est pas bonne actuellement mais la saison n’est pas finie, nous devons continuer à nous battre et on le fera ».

SCO d’Angers : Dujeux se contente du point pris à Saint-Etienne

L’entraîneur du SCO, Alexandre Dujeux, a fait part de sa satisfaction d’avoir pris un point dans le Chaudron, même si elle a mené 2-0 après vingt minutes. Il préfère retenir le fait que le SCO a su trouver les ressources mentales pour égaliser dans les arrêts de jeu après s’être fait renverser : « C’était un match important au niveau comptable. On garde nos distances, c’est bien. Donc oui, on est satisfait du point obtenu. Je suis content de notre début de match. On a eu de l’efficacité. Il y a la balle du 3-1 qu’on ne met pas et ensuite, on a manqué un peu d’intentions. Saint-Étienne est passé devant mais le fait de revenir dans les dernières minutes est finalement soulageant et satisfaisant. Il y a eu beaucoup d’émotions et de tensions. Beaucoup de choses se sont mêlées mais je trouve que, dans l’ensemble, le match s’est bien passé. Ça a été un match ouvert avec deux équipes qui jouent leur survie. Avec le fait d’égaliser dans les dernières secondes, on peut dire que c’est un bon point de pris ».

RC Strasbourg : Bakwa dans le viseur de Francfort

Selon le journaliste turc Ekrem Konur, l’Eintracht Francfort aurait fait du recrutement de Dilane Bakwa une priorité pour la prochaine intersaison. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le RSCA, l’ailier droit de 22 ans est coté 15 M€ par Transfermarkt.

Stade Rennais : Beye attend plus de ses attaquants

Si le Stade Rennais s’est imposé contre le Stade de Reims vendredi en ouverture de la 23e journée de Ligue 1 (1-0), sur un penalty d’Arnaud Kalimuendo (12e), Habib Beye attend plus de ses attaquants. « On a un effectif d’une immense qualité technique, réfute le coach rennais dans Ouest-France. On a des profils différents. Je ne veux pas me réfugier derrière ça. Quand vous voyez les joueurs que l’on a, on doit être meilleurs. L’équipe progresse quand même, dans l’élaboration de notre jeu, les sorties de balle… »

MHSC : Kouyaté rassure sur son état de santé

En conférence de presse, Kiki Kouyaté a expliqué se sentir mieux après une blessure à un genou qui lui a fait manquer la première partie de saison et un retour compliqué sur les terrains : « J’ai peut-être repris un peu trop tôt, parce que j’étais excité de retrouver mes coéquipiers, d’être sur le terrain. Mais aujourd’hui, j’ai vu le staff, les kinés, les préparateurs physiques aussi. On a mis des programmes de travail en place. Je me sens prêt à être sur le terrain jusqu’à la fin de la saison. Cela faisait trois mois que je n’étais pas sur le terrain, j’étais un peu perdu à mon retour, particulièrement contre Angers pour mon retour. J’avais du mal avec mon placement. Mais avec le travail et l’enchaînement à l’entraînement, tout se passe bien, et je me place à nouveau bien sur le terrain ».

Stade Brestois : Roy veut oublier Paris

Rossé par le PSG mercredi en Ligue des Champions (0-7), le Stade Brestois veut remettre le contact ce dimanche à Strasbourg (17h15). « C’est traumatique un résultat pareil, ça met en colère, tu passes par pas mal d’émotions négatives, a reconnu l’entraîneur Éric Roy hier en conférence de presse. Il faut remettre du positif, repartir du bon pied. On a tutoyé le plus haut niveau européen, et il faut qu’on en ressorte quelque chose, que ça nous fasse grandir. Et ça, on le verra dans les prochaines semaines. »

RC Strasbourg : Guéla est aussi Doué

Joueur essentiel de Liam Rosenior cette saison au RC Strasbourg, Guéla Doué ne surprend pas Julien Stéphan, qui a misé sur lui lors de son retour comme entraîneur du Stade Rennais en novembre 2023. « Il s’est imposé par son investissement, son comportement exemplaire et a réussi une excellente demi-saison comme latéral droit grâce à ses qualités athlétiques exceptionnelles. C’est devenu rare de trouver un latéral aussi fort défensivement. À Strasbourg, il évolue dans un système hybride qui correspond bien à ses caractéristiques », explique-t-il dans L’Équipe.

OGC Nice : Laborde vise les 100 buts en L1

Joueur fiable, Gaëtan Laborde fait le bonheur de l’OGC Nice et de Franck Haise, qui n’a pas manqué de louer ses qualités en conférence de presse : « Il est sur les terrains depuis 10-12 ans, c’est toujours le même. Cet instinct de buteur, mais aussi de travailler pour l’équipe. Cette bonne mauvaise foi qu’il a de temps en temps. Le but, la victoire, le collectif, c’est ce qui le fait vibrer. » Atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1 serait une forme de consécration, le symbole de sa régularité. Selon L’Équipe, c’est son objectif, il n’en est plus qu’à 14 unités. À un an de la fin de son contrat, il n’envisage pas d’y arriver ailleurs qu’à Nice, encore plus en cas de qualification pour la C1, une compétition qu’il n’a jamais disputée.

Montpellier HSC : le ton est monté dans le vestiaire

Après une accalmie en janvier, avec deux victoires face à Monaco (2-1) et Toulouse (2-1), les hommes de Jean-Louis Gasset ont repris leur décevante routine, avec trois défaites d’affilée contre Lens (0-2), Strasbourg (0-2) et Lyon (1-4). Les voilà désormais à Nice, qui lutte pour le podium. « On aborde ce match avec de l’ambition, a précisé Jean-Louis Gasset. Car tout est possible dans la vie. Pas grand monde aurait cru que Le Havre gagnerait à Lille (2-1, le 8 février). Quand on a une prise de conscience et un état d’esprit, sur un match, tout reste jouable. »

Gasset a vu du bon après la déroute face à l’OL, dimanche dernier à la Mosson (1-4) : « Après le match, normalement, j’interviens toujours une fois que tout le monde est posé. Mais là, le ton est monté dans le vestiaire. À mon grand plaisir. Les joueurs se sont parlé, ils se sont dit la vérité. On ne pouvait plus continuer comme ça. J’ai senti à l’entraînement des gens un peu plus impliqués. J’ouvrais grand les yeux… Cela fait quatre mois que je vous le dis qu’il faut travailler beaucoup plus. Et là, il y a eu peut-être ce déclic. Tout au moins, ils se sont rentrés dedans. Moi, je leur donne la feuille de route. Après, s’ils n’en font qu’à leur tête, ils devront assumer. »

