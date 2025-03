OL : la défense de Paulo Fonseca dévalorisée avant le verdict

Ce mercredi, l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, va connaître sa sanction après son coup de sang contre Brest (2-1). C’est peu dire que sa défense a peu convaincu…

Immédiatement après avoir dégoupillé contre Benoît Millot, dimanche lors d’OL-Brest (2-1), Paulo Fonseca a fait amende honorable. L’entraîneur lyonnais sait qu’il va prendre très cher et il n’a pas cherché à fuir ses responsabilités. Mais son équipe de communication fait ce qu’elle peut, depuis, pour lui éviter une sanction trop importante. Dès lundi, Fonseca a ainsi écrit aux responsables de l’arbitrage en France pour s’excuser mais également pour proposer de faire des travaux d’intérêt général pendant lesquels il irait à la rencontre des arbitres de la région lyonnaise.

« C’est la pire des défenses »

Son staff a aussi relayé auprès de nombreux journalistes des déclarations de personnalités connues du monde du football, comme l’ancien défenseur lillois José Fonte ou l’actuel directeur sportif du FC Barcelone, Deco, qui ont tous côtoyé Fonseca et en disent le plus grand bien. Et puis, Le Progrès, avec ou sans l’aide de l’équipe de communication du technicien, a publié ce lundi un article pour justifier son dérapage. Il y est question du conflit russo-ukrainien, qui le marque énormément, lui qui a exercé à Donetsk, et de l’éloignement avec sa famille, entre autres.

Une défense battue en brèche par Mohamed Toubache-Ter, qui a rappelé que ces deux données étaient déjà présentes lors de son passage à Lille (2022-24), où tout s’était très bien passé : « C’est vrai qu’en étant coach à Lille, pas de guerre en Ukraine, pas de contexte personnel pesant… C’est la pire des défenses ». Pas faux. Et pas sûr que cela suffise à attendrir la commission de discipline, qui devrait faire un exemple avec lui, une semaine après avoir déjà frappé fort sur Pablo Longoria (OM), suite à son dérapage à Auxerre.