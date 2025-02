OL Mercato : Textor tente un coup à 10 M€ en Ligue 2

L’OL se serait positionné pour recruter l’attaquant de Lorient Elie Junior Kroupi (18 ans), également courtisé par des clubs anglais.

L’information a d’autant plus surpris qu’elle arrive d’Angleterre : alors que deux clubs de Premier League, au moins, seraient intéressés par Elie Junior Kroupi, l’attaquant de Lorient pourrait finalement s’engager avec… l’OL ! C’est le journaliste Ben Jacobs qui l’annonce, assurant que West Ham et Bournemouth ont tenté leur chance avant de rebrousser chemin. Sachant que les Cherries ont un propriétaire en commun avec les Merlus…

Jacobs explique que l’OL ne récupèrerait pas tout de suite son joueur. L’idée serait de le laisser en prêt à Lorient jusqu’à la fin de la saison. Cela peut s’expliquer par le fait que le poste d’attaquant est bouché chez les Gones, avec Alexandre Lacazette en titulaire et Georges Mikautadze en doublure. Mais à la fin de la saison, l’ancien Gunner, en fin de contrat, ira voir ailleurs…

Pour Lorient aussi, cette solution serait la meilleure possible puisqu’elle garantirait une rentrée d’argent dès cet hiver et le maintien dans l’effectif d’un joueur ayant déjà marqué 9 buts en 17 matches de Ligue 2. Avec 43 points, le FCL est leader de la Deuxième division et bien parti pour retrouver sa place dans l’élite en juin prochain.

