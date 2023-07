FC Nantes, Stade Rennais – Mercato : dénoument imminent pour Ludovic Blas !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Même s'il n'y a plus trop de surprise étant donné que le FC Nantes et le Stade Rennais sont déjà d'accord sur le transfert (15 M€) et que le joueur veut signer chez les Rouge et Noir, le dossier Ludovic Blas est bien rentré dans sa phase finale.

En effet, le journaliste de Ouest-France Jean-Marcel Boudard annonce que Ludovic Blas est actuellement du côté de Rennes en train de passer sa visite médicale. Il pourrait s'engager dans la foulée.

Présent dès la reprise vendredi avec Gallon ?

Pour rappel, la date de reprise de l'entraînement du Stade Rennais est fixée à ce vendredi. Ludovic Blas pourrait ne pas être le seul nouveau visage prévu du côté de la Piverdière car le gardien Gauthier Gallon (ESTAC) qui a fait la route jusqu'en Bretagne hier est aussi sur le point de s'engager. En revanche, pour Enzo Le Fée (FC Lorient), qui va disposer de quelques jours de vacances, il faudra patienter un peu.

Podcast Men's Up Life