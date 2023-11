PSG : la Ligue 1 peut dire un grand merci à Mbappé et à Paris

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG se porte bien. Du moins en Ligue 1 avec deux récents succès et deux victoires sur le score de 3-0, contre Montpellier au Parc des Princes et hier, samedi, sur la pelouse du Stade de Reims. Plutôt satisfaisant quand on sait que les matches de L1, depuis quelques semaines, offrent bon nombre de 0-0 (15% des rencontres cette saison) et que le nombre de buts à chaque journée est d'une tristesse infinie.

Sur les traces d'Hervé Revelli

Kylian Mbappé, comme souvent, n'est pas étrangers aux bonnes stats du club parisien. La preuve ? Il est devenu ce week-end le deuxième joueur du Paris SG à inscrire 13 buts lors des 12 premières journées d'une saison en L1 après Edinson Cavani en 2017/18. Et comme le précise également le compte twitter Stats du foot, le premier joueur français à inscrire 13 buts après 12 journées de L1 depuis Hervé Revelli, attaquant des Verts, en 1969/70 (15).

6 des 16 buts lors 13 derniers matchs en L1 ont été inscrits par le Paris SG #HACASM — Stats Foot (@Statsdufoot) November 11, 2023

