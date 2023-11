Stade Rennais – OL : Grosso ne s’enflamme pas, Genesio se sait en danger

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Grosso : « Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer »

Fabio Grosso : « Nous sommes contents, mais nous gardons la lucidité pour savoir que le parcours sera encore long. Nous avons mis le bon état d’esprit et la solidarité. Les joueurs ont entamé le match avec le bon état d’esprit. Nous avons réussi à prendre la victoire dans un match difficile. C’est important de tout donner pour ne pas avoir de regrets. J’espère que cela va faire du bien, mais le parcours est encore long. Il y aura encore des difficultés.

Ce soir, nous avons vraiment donné et nous avons réussi à prendre les trois points. Ce n’était pas facile, nous avons eu l’avantage de jouer en supériorité numérique. Ça fait du bien de gagner et nous devons garder les choses positives que nous avons faites et nous devons savoir que nous avons encore beaucoup de choses à améliorer. Nous devons continuer à travailler et avoir le bon état d’esprit. »

Genesio : « Vous savez que vous êtes en danger »

Bruno Genesio (sur Prime Vidéo) : « Je commence à avoir un peu d’expérience. Nous sommes 13ème avec 12 points et seulement 2 victoires en 12 matches. Forcément, vous savez que vous êtes en danger. C’est le métier d’entraîneur qui veut ça. C’est une situation normale dans notre métier… »

Podcast Men's Up Life