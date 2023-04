LOSC : gourmand, Cabella vise la 4e place !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

C'est bien connu, l'appétit vient en mangeant. Et après avoir dévoré l'AC Ajaccio (3-0) hier à domicile, le Dogue Rémy Cabella s'est dit qu'il mettrait bien l'AS Monaco dans son assiette. Le club de la Principauté est 4e de Ligue 1 et le LOSC 5e. Depuis hier, le club nordiste est revenu à deux longueurs de l'ASM, qui affronte Montpellier ce dimanche en début après-midi et chez qui il se déplacera dans deux semaines.

"On a mis une petite pression à Monaco"

Ce qui a fait dire hier à Cabella à La Voix du Nord : "En jouant avant, on a mis une petite pression à Monaco. C'est une très belle équipe. Ça va être un beau combat jusqu'au bout..." Forts de leur dynamique actuelle et de leurs six points d'avance sur Rennes, les Lillois semblent viser désormais la 4e place, synonyme de qualification pour l'Europa League alors que la 5e envoie en Europa League Conférence.

"On va encore plus travailler et se battre, parce que ça va être un très beau combat jusqu'à la fin" 👊



🎙️ La réaction de @RemyCabella après la victoire à la maison 👇#LOSCACA pic.twitter.com/YLt5IxqzUa — LOSC (@losclive) April 29, 2023

