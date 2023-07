LOSC - Mercato : Fonseca met la pression à Létang, Santos arraché à trois grands

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Mauvaises pendant quatre mois, suite à un mercato hivernal jugé peu en rapport avec les ambitions du club par le Portugais, les relations entre Olivier Létang et Paulo Fonseca se sont améliorées en fin de saison dernière. A tel point que l'entraîneur a décidé d'honorer sa deuxième année de contrat alors qu'il avait des touches avec West Ham et l'OM. Mais pas certain que la belle harmonie du duo résiste à l'intersaison. Car Fonseca, ambitieux, attend "plus de recrues" et que le LOSC "soit plus actif" sur le marché des transferts, selon une source proche du Lusitanien.

Santos était suivi par le Benfica, le Sporting, le Betis...

C'est d'ailleurs Fonseca qui est à l'origine de la venue de Tiago Santos, lui et son staff ayant suivi sa saison du côté d'Estoril. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls puisque le Benfica, le Sporting (son club formateur), le Betis Séville et d'autres clubs étrangers étaient sur le coup. Il s'agit a priori d'un très bon coup pour le LOSC, d'un remplaçant approprié à Timothy Weah qui saura bien s'intégrer au jeu prôné par Fonseca. Mais il en faudra d'autres pour satisfaire le technicien, qui reprend ce samedi le chemin de l'entraînement avec ses Dogues...

Le calendrier du LOSC pour 2023-24

La reprise, c’est demain 🤩



Le Domaine de Luchin est prêt pour le retour de nos joueurs 🔜 pic.twitter.com/efiSDriWI9 — LOSC (@losclive) July 7, 2023

