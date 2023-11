LOSC - Mercato : trahison, Payet, Garcia, un ancien Dogue lâche ses vérités

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Les mots pour le dire. Et des maux qui, de toute évidence, n'ont pas été digérés. Ainsi, plus de dix ans après avoir quitté le LOSC pour rejoindre les Girondins de Bordeaux, l'ancien joueur du LOSC, Ludovic Obraniak, désormais consultant, ne relativise pas ce qu'il s'est produit dans le Nord. Car selon lui, le départ du club lillois n'est pas de son fait. Mais la résultante de promesses non tenues et d'une trahison.

"Je pars en furie dans le bureau"

Des propos retranscrits par le site, LepetitLillois. "Je n’ai pas signé à Bordeaux, on m’a poussé à signer là-bas. L’année du titre, je fais peut-être l’année la plus importante de ma carrière avec ce but en finale de Coupe de France. Je marque un des deux buts du titre quand on va gagner au Parc. Ma fin de saison est extraordinaire et je prends beaucoup de lumières alors que j’ai pris beaucoup d’ombres au long de l’année. J’étais supersub, mais je n’aimais pas ça.

A la fin de saison, je vais voir Rudi Garcia dans son bureau. Je lui dis que je ne voulais pas revivre une saison comme ça après avoir mis des buts importants. Il me dit que Gervinho va signer à Arsenal et que j’aurai une chance, mais que je serai en concurrence avec Dimitri Payet qui allait signer. Je dis OK et j’étais persuadé que j’allais le bouffer. A ce moment-là, Auxerre me voulait, j’étais d’accord, mais le club m’a bloqué. On me dit qu’on compte sur moi. Sauf qu’au dernier jour de mercato, Joe Cole signe. On est donc trois pour un poste. Je pars en furie dans le bureau. Je leur dis qu’il n’y avait pas de problème qu’il m’ait bloqué, mais que dans six mois j’étais parti. C’était une grosse trahison."

