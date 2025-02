ASSE Mercato : Nedeljkovic a tranché entre les Verts et Leipzig !

Une nouvelle fois dans ce mercato très compliqué pour l’ASSE, un joueur proche de rejoindre les Verts va prendre une autre direction.

Lors de ce mercato hivernal, l’AS Saint-Étienne avait fait de Ognjen Mimovic (20 ans, Étoile Rouge de Belgrade) sa priorité au poste de latéral droit. Un accord avait été trouvé avec le joueur et son club, mais l’attente imposée par Belgrade pour qu’il dispute un dernier match de Ligue des Champions a permis à Fenerbahçe de rafler la mise en proposant une offre supérieure et la perspective de jouer la Ligue Europa.

Face à cet échec, l’ASSE s’est tournée vers un autre latéral droit serbe, Kosta Nedeljkovic (19 ans, Aston Villa). Un prêt était en bonne voie, mais la forte concurrence a compliqué les choses. Le RB Leipzig s’est positionné et a obtenu la signature du joueur sous la forme d’un prêt, annonce Sky Allemagne.

Ces deux revers successifs compliquent les plans des dirigeants stéphanois, qui doivent désormais activer d’autres pistes en urgence pour combler les manques de leur effectif avant la fin du mercato. Des manques criants, surtout après la nouvelle lourde défaite à l’extérieur, contre Lille (4-1, notes).

🔴 Exclusive: Kosta Nedeljkovic (19/🇷🇸) is on the verge of a transfer to RB Leipzig. The player is already in Leipzig! A plane from Birmingham landed today. Nedeljkovic is moving to Leipzig on loan until the end of the season. The medical is planned for today. Other interested… pic.twitter.com/M4RLEC6G5k