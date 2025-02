OL Mercato : Textor prêt à fermer le robinet des départs

En cette fin de Mercato, l’OL ne devrait plus laisser partir grand-monde comme l’a annoncé John Textor hier en conférence de presse. Le point sur les dossiers.

Si quelques rumeurs sont encore susceptibles d’agiter l’actualité de l’OL, il ne devrait plus se passer grand-chose dans le sens des départs. En cas d’offre pour Paul Akouokou, devenu le 20ème joueur de champ de l’effectif de Paulo Fonseca, la porte s’ouvrirait bien évidemment à l’Ivoirien mais c’est le seul joueur à disposer désormais d’une option de sortie…

Pour les autres, aucun départ n’est envisagé. L’Olympique Lyonnais n’ayant plus le temps de se retourner, John Textor a pris la décision de ne plus affaiblir l’effectif. Ces derniers jours, Nicolo Schira a évoqué un intérêt de Bologne pour Saël Kumbedi, partant en début de Mercato, mais le latéral droit de 20 ans finira à minima la saison entre Rhône et Saône pour être le « backup » d’Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata ayant basculé dans l’axe.

Des rumeurs mais pas de bons de sortie pour Matic, Cherki et Mikautadze

Dans le cœur du jeu et malgré les rumeurs autour de son spleen suite à l’éviction de Pierre Sage, nous pouvons vous confirmer que Nemanja Matic finira bien la saison à Lyon… Avant de probablement filer à Côme où l’attend son ami Cesc Fabregas. Comptant parmi les très gros salaires, le Serbe ne sera pas retenu en fin de saison – à un an du terme de son contrat lyonnais – mais il souhaite d’abord que ses enfants finissent l’année scolaire dans la Capitale des Gaules.

Pour Rayan Cherki, dont le nom circule à Dortmund, il n’est plus question d’ouvrir la porte. Saïd Benrahma est parti à Neom (D2 saoudienne) et, avec Thiago Almada, il se retrouve parmi les deux milieux créatifs à disposition de Fonseca. Courtisé par l’AS Rome, Georges Mikautadze ne bougera pas non plus… Et ce même John Textor dispose de la possibilité de prêter Igor Jesus (Botafogo) gratuitement à Lyon pour remplacer un avant-centre. Bien qu’il se soit ému du départ de son « frère » Saïd Benrahma, le Géorgien ne souhaite pas partir et veut marquer l’histoire de son club de cœur. Enfin, malgré les nombreuses rumeurs, Enzo Molebe (17 ans) va continuer à Lyon. Son agent Jorge Mendes, qui est aussi celui de Paulo Fonseca, a arrêté les gesticulations médiatiques pour le placer face à l’intransigeance du club sur le sujet.

