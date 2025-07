OL Mercato : Lucas Perri vers un club huppé de Ligue 1 ?

Alors que l’Olympique Lyonnais cherche à dégraisser un effectif encore conséquent, Lucas Perri (27 ans) pourrait faire partie des sacrifiés au mercato estival. Un club de Ligue 1 l’a bien compris.

🟥 Rumeur

Si le club de la Principauté a déjà enregistré les arrivées spectaculaires d’Éric Dier, Paul Pogba et Ansu Fati, un poste reste en suspens : celui de gardien de but. Après une saison 2023-2024 marquée par l’irrégularité et les performances en demi-teinte de Radoslaw Majecki et Philipp Köhn, le besoin de solidité dans les cages est plus criant que jamais. Dans ce contexte, L’Équipe croit savoir que Perri serait vu comme l’oiseau rare. Le gardien international brésilien de l’OL, âgé de 27 ans et sous contrat jusqu’en 2028, coche de nombreuses cases. Grand, rassurant dans ses sorties, doté d’un bon jeu au pied et d’une vraie lecture du jeu, il incarne le profil d’un portier immédiatement opérationnel, capable d’apporter de la sérénité à l’arrière-garde monégasque.

Une ouverture à l’OL ?

Dans un contexte de pression financière à Lyon, où les ventes sont presque devenues une obligation, Perri apparaît comme un élément monétisable. Le club rhodanien ne semble pas fermé à l’idée d’un départ, surtout si une offre cohérente parvient sur la table. D’autant que la concurrence existe : plusieurs clubs ont déjà montré leur intérêt. Le portier brésilien a notamment été associé à Neom (qui a finalement préféré Marcin Bulka), à Leeds United, ainsi qu’à Galatasaray, toujours très actif sur le marché sud-américain.

Une recherche frustrante jusqu’ici

Côté monégasque, les pistes se sont enchaînées sans succès. Le nom de David De Gea avait été coché en haut de la liste, avant que l’Espagnol ne prolonge à la Fiorentina. Des approches ont bien été initiées pour Marc-André ter Stegen, mais sans suite, les exigences du FC Barcelone étant trop élevées. Le prix de Vanja Milinkovic-Savic (Torino) a également refroidi les ardeurs de la direction sportive, et le dossier Djordje Petrovic (Chelsea) est jugé trop onéreux pour un joueur encore en apprentissage du très haut niveau. Quant à Ugurcan Cakir (Trabzonspor), son profil est surveillé mais il semble davantage correspondre à une option de secours. Reste donc Perri, en pole position.

« Le coup d’œil de But FC »

« Lucas Perri à l’AS Monaco ? L’opération aurait du sens : l’OL doit vendre, le Brésilien est l’un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1 et l’AS Monaco a besoin d’un portier rassurant. Pourquoi pas ? »