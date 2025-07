OL Mercato : sacrifié par Kang, Mikautadze a de nouveaux prétendants

Revenu l’an dernier à l’OL, Georges Mikautadze pourrait déjà en repartir car son salaire ne cadre pas avec la nouvelle politique mise en place par Michele Kang.

🟥 Rumeur

Ce mardi dans L’Equipe, on peut lire que la nouvelle patronne de l’OL et d’Eagle, Michele Kang, va mettre en place une politique d’austérité chez les Gones. Qui se traduira notamment par la mise en place d’une nouvelle grille salariale. Désormais, rares seront les joueurs qui bénéficieront d’émoluments supérieurs à 200.000€ mensuels. Corentin Tolisso pourrait faire figure d’exception, vu son importance sur le terrain comme dans le vestiaire. Mais même l’expérimenté milieu de terrain pourrait être cédé, lui qui a des touches en Arabie Saoudite.

Francfort, Sunderland, la Turquie et l’Arabie Saoudite le suivent

Parmi les autres joueurs bénéficiant d’un salaire supérieure à 200.000€, Nemanja Matic va clairement être poussé vers la sortie. Et Georges Mikautadze pourrait également faire partie des sacrifiés. Revenu dans son club formateur il y a un an, l’attaquant géorgien n’a pas affiché le rendement escompté, entre entourage nocif et concurrence d’Alexandre Lacazette. Avec ses 280.000€ mensuels (estimation de L’Equipe), il présente un rapport qualité-prix loin d’être optimal, surtout pour un OL qui compte ses sous.

Selon Foot Mercato, en cas de départ, Mikautadze ne manquera pas de courtisans. L’Eintracht Francfort, comme nous l’annoncions hier, songerait à lui pour succéder à un Hugo Ekitike qui va mettre le cap sur la Premier League. Sunderland, qui remonte dans l’élite anglaise, le suit également. Enfin, des clubs turcs et saoudiens ont fait part de leur intérêt. L’OL, qui a investi 18,5 M€ l’été dernier pour le faire revenir (plus 4,5 M€ de bonus), peut espérer rentrer dans ses frais vu cette liste de courtisans…

« Le coup d’œil de But FC »

« Un petit tour et puis s’en va pour Georges Mikautadze, dont le retour dans son club formateur et de sa ville natale aura été plus proche du fiasco que de la réussite. Dans un OL en reconstruction, le Géorgien ne ferait pas office de leader, il est donc normal qu’il soit vendu au plus offrant. »