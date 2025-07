La réaction de Paulo Fonseca après le gros succès de l’OL face à Hambourg en amical.

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais a poursuivi sa préparation estivale avec un succès très encourageant face à Hambourg (4-0) lors du troisième match amical de l’été. Les hommes de Paulo Fonseca ont livré une prestation très solide, marquée par un engagement collectif et de belles promesses chez les jeunes. Le coach portugais a logiquement été très satisfait de la performance générale de son équipe, et a mis en avant la solidité défensive et le courage affiché par son groupe tout au long de la rencontre.

“On a très bien joué en première et en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a dominé, on a joué avec beaucoup de courage face à une équipe qui presse haut. On a très bien défendu, je suis très content de l’équipe. En seconde période, on a vu beaucoup de jeunes joueurs qui ont aussi joué avec du courage et beaucoup de solidarité, je suis très heureux », a-t-il confié pour le site officiel du club.

Les débuts de Ruben Kluivert

Fonseca a également noté les progrès accomplis par son équipe depuis le match contre Molenbeek : “C’était totalement différent de la rencontre face à Molenbeek, on a progressé depuis. Ce que j’ai aimé le plus aujourd’hui, c’est le courage de l’ensemble des joueurs. Nous devons continuer à travailler pour progresser davantage, parce que nous avons encore beaucoup de progrès à faire.”

Plusieurs jeunes joueurs ont eu l’occasion de se montrer lors de cette rencontre, dans un contexte exigeant. Une opportunité que certains ont saisie avec brio, à l’image de Khalis Merah et de la recrue Ruben Kluivert : “Khalis Merah démontre beaucoup de qualités, c’est pas facile pour un si jeune joueur de jouer dans un gros stade pratiquement plein, je suis très content de sa prestation. Ruben Kluivert a fait un très bon match, il n’avait qu’un seul entraînement dans les jambes avant cette rencontre. Il doit s’habituer à nos principes de jeu, il est rapide et fort dans les duels. »

Les objectifs du stage en Autriche

Fonseca n’a pas manqué de souligner le contexte particulier de ce match pour ces jeunes talents : “Pour la plupart des jeunes, c’était la première fois qu’ils jouaient dans un stade de cette envergure devant plus de 50.000 personnes. C’est aussi la première fois qu’ils jouent face à une équipe de ce niveau, et je suis vraiment content de leur prestation. Ils ont démontré beaucoup de personnalité.”

La suite de la préparation passera par un stage en Autriche, durant lequel l’accent sera mis sur la cohésion de groupe et la progression tactique : “Lors du stage, nous allons travailler sur l’esprit de groupe, et nous allons continuer de travailler pour progresser, avec notamment deux rencontres, face à Majorque et au Bayern.”