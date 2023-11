OL : Daniel Riolo se mouille sur l’avenir de Fabio Grosso

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Alors que Fabio Grosso se retrouve à nouveau décrié à l’OL après la défaite contre le LOSC (0-2) dimanche où il a enchaîné les atermoiements tactiques (4 changements de système), Daniel Riolo a pris la parole… et il n’est pas tendre avec l’Italien, qui ne jouit plus de son totem lié au caillassage du bus rhodanien à Marseille.

Riolo ne croit plus en Fabio Grosso

« A Lyon, tu as un problème de joueurs mais aussi un problème d’entraîneur qui ne fait pas de bons choix. Il se complique beaucoup trop la vie à essayer de chambouler les choses, à essayer de faire des changements, à impliquer autant de joueurs, à se priver de Lacazette, a commenté Riolo dans un débat animé avec Stéphane Guy dans l’After Foot dimanche soir. Il devrait revenir à quelque chose de plus simple et laisser tout le temps Lacazette plutôt que de se dire que la décision va peut-être venir d’un changement... »

Et Daniel Riolo est prêt à prendre un troisième coach dès maintenant : « S’il y a une solution pour qu’il sorte et que tu trouves un mec à la place, tu peux. Tu peux tenter un choc psychologique car cette équipe est malade (…) Je pense que si je suis président, je change encore. Parce qu’il faut parer au plus pressé… »

🎙 @DanielRiolo sur Fabio Grosso : "Il se complique beaucoup trop la vie à essayer de chambouler les choses, à se priver de Lacazette. Il devrait revenir à quelque chose de plus simple. Je pense que si je suis président, je change encore." pic.twitter.com/Arc3Wlrvob — After Foot RMC (@AfterRMC) November 26, 2023

