OL : la DNCG offre un sursis à Textor

Football Club OL : le palmarès complet des Gones

La direction nationale du contrôle de gestion vient de rendre son verdict pour tous les clubs auditionnés ce mercredi. Le plus attendu était évidemment l'Olympique Lyonnais. Un dossier tellement sensible qu'il était le dernier parmi les clubs de L1 à passer devant le grand jury ! On craignait le pire vu les difficultés économiques des Gones mais les dirigeants ont su être convaincants puisque la DNCG a accordé "un sursis dans l'attente d'éléments complémentaires de la part du club".