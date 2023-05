OL, LOSC, PSG : Lacazette, David et Mbappé participent à une course historique

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

Avant la 34e journée de Ligue 1 qui aura lieu ce week-end, la lutte pour le titre de meilleur buteur bat son plein entre Kylian Mbappé, Jonathan David et Alexandre Lacazette. L'attaquant du PSG mène la danse avec 23 réalisations, dont une pleine de malice face à Lorient (1-3) dimanche. Le Canadien du LOSC, resté muet contre Ajaccio (3-0) est à 21. Et un rang derrière, on trouve Alexandre Lacazette, lui aussi muet le week-end dernier mais qui réussi un retour remarquable et remarqué à l'OL après ses années à Arsenal.

Lacazette pourrait détrôner un Vert

Comme l'explique le site de la Ligue 1, avoir trois buteurs à plus de 20 réalisations à ce stade de la saison constitue une première depuis... 45 ans ! "Avant la saison actuelle et les performances de Kylian Mbappé, Jonathan David et Alexandre Lacazette, il faut remonter à la saison 1977/78 pour trouver trace de trois joueurs ou plus à 20 buts ou plus à ce stade de la saison (sept joueurs).C’est seulement la 4e fois au 21e siècle en L1 que les trois premiers du classement des buteurs atteignent les 20 unités. Mais avec encore cinq journées à disputer, ce sont d’autres records qui sont à la portée des buteurs cette saison. Si celui de Josip Skoblar (44 buts avec l’OM en 1971) semble hors d'atteinte, celui du plus grand nombre de joueurs à au moins 20 réalisations au cours d’une même saison au 21e siècle est réaliste (4 en 2016/17). Derrière le trio Mbappé-David-Lacazette, Loïs Openda n'est plus qu'à deux unités des 20 buts, lui qui a marqué son 18e but de la saison mardi soir lors de la victoire lensoise à Toulouse (0-1). Parmi les autres records en vue, on trouve celui du plus grand total de buts signés par le 3e du classement qui remonte à la saison 1981/1982 avec Michel Platini (22)."

Le calendrier complet de l'Ol pour la fin de saison

Jamais au 21e siècle, le trio de tête des buteurs n’avait affiché un minimum de 20 unités après 32 journées en Ligue 1 Uber Eats 🤯https://t.co/InGl3ocg0g — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 1, 2023

