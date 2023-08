OL : Ménès prend Aulas pour taper sur Textor

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Malgré le fait que Jean-Michel Aulas ne soit plus le président de l’OL, ce dernier reste administrateur d’OL Groupe et détient toujours des droits de vote et des actions dans le club rhodanien. Son successeur, John Textor, ne fait pas preuve de beaucoup d'élégance envers son prédécesseur. Pierre Ménès attaque le comportement du businessman américain.

Ménès démonte Textor

Pierre Ménès est resté méfiant quant aux derniers évènements liés à Jean-Michel Aulas. Cependant, il a envoyé un message à John Textor : "Quand tu jettes un gars qui a donné 40 ans de sa vie à un club comme un malpropre, tu peux au moins comprendre qu'il a des petites sautes d'humeur. Dans ce cas-là, tu dois faire preuve de plus d'intelligence que ça et le mettre dans ta poche et l'accueillir comme il le mérite. C'est un manque d'éducation flagrant de la part de Textor.". Pierre Ménès s'ajoute à la longue liste des détracteurs de John Textor.

