OL : nouvelle désillusion pour John Textor, elle est terrible !

Alors que l'OL a encore perdu, hier, contre Lille (0-2), le week-end a été marqué par une autre déconvenue pour son patron, John Textor. Tenu en échec par Santos ce dimanche (1-1), Botafogo a en effet enchaîné un huitième match consécutif sans victoire et a perdu sa place de leader du championnat du Brésil.

Botafogo n'est plus leader au Brésil

Leader avec 13 points d'avance au soir du 19 octobre, le club de Rio, qui tente de décrocher un premier titre de champion depuis 1995, s'écroule complètement et n'est plus désormais que troisième, à un point derrière Palmeiras et Flamengo. Une descente aux enfers que Textor suit de loin puisqu'il a été suspendu 30 jours pour avoir dénoncé la corruption supposée des arbitres et demandé en direct la démission du président de la fédération brésilienne...

Fim de jogo: Botafogo 1 x 1 Santos. Gol alvinegro foi marcado por Danilo Barbosa.



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/cEYBw4iQY9 — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 26, 2023

