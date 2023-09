OL - PSG : le coup de gueule d’Anthony Lopes

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L’OL est au fond du trou. Ce dimanche, les Lyonnais se sont lourdement inclinés face au PSG (4-1). Les Gones sont désormais derniers du classement après 4 journées de Ligue 1, une situation assez compliquée. L’OL n’a pas existé et ne s’est mis en difficulté rapidement, une prestation qui a le don d’énerver les cadres lyonnais.

Le coup de gueule de Lopes

Au micro de Prime Vidéo, Anthony Lopes n’a pas mâché ses mots. « Nous avons fait une première mi-temps catastrophique. Même contre Paris, c’est inadmissible de prendre 4-0 à la pause. On s’est fait marcher dessus. La trêve va faire du bien, parce que c’est très compliqué à l’heure actuelle. On va devoir repartir du bon pied face au Havre », a-t-il d’abord lancé.

« On ne peut que comprendre la colère. On ne calcule pas nos matches. On a essayé de montrer un tout autre visage au retour des vestiaires mais on doit mieux utiliser le ballon dans les derniers mètres. On est pénalisés par des erreurs qui nous coûtent très cher. Y’a pas de positif. On ne peut plus revenir en arrière, on a fait un mois d’août catastrophique », a-t-il regretté.

