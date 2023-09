OL : Textor a reçu une bonne nouvelle inespérée pour Lopetegui

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Ils doivent être sympas, les entraînements de l'OL en cette trêve internationale ! D'un côté, un effectif privé de ses internationaux et avec le moral en berne suite au début de saison cauchemardesque ; de l'autre, un Laurent Blanc qui sait que ses jours sont comptés et voit les noms de potentiels successeurs fleurir dans la presse. L'Anglais Graham Potter ne devrait pas être l'heureux élu, l'Autrichien Oliver Glasner (ex-Francfort) et l'Espagnol Julen Lopetegui sont toujours dans la course.

Il veut continuer hors d'Espagne

D'ailleurs, concernant ce dernier, une bonne nouvelle est arrivée d'Espagne. Egalement courtisé par Villarreal, qui vient de renvoyer Quique Setien, l'ancien gardien aurait fait savoir qu'il privilégiait une nouvelle expérience à l'étranger, lui qui vient de passer dix mois sur le banc de Wolverhampton, qu'il a quitté juste avant l'ouverture de la saison poru divergences de vue avec sa direction en matière de recrutement. John Textor et les dirigeants lyonnais ont donc un bon coup à jouer avec Lopetegui, même s'ils savent que le Basque n'aime pas qu'on lui impose des arrivées et des départs...

Le calendrier de l'OL pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life