OL - Mercato : la réaction de Jean-Michel Aulas à l'arrivée de Fabio Grosso

C'est officiel, Fabio Grosso sera le prochain entraîneur de l'OL. L'Italien ne commencera à diriger l'équipe que lundi, au lendemain de la réception du Havre pour laquelle c'est Jean-François Vulliez, assisté de Jérémié Bréchet et Sonny Anderson qui officieront en tant qu'entraîneurs. Une nouvelle page va s'ouvrir pour le club rhodanien, après une année très compliquée sous les ordres de Laurent Blanc.

"C’est une belle surprise de te retrouver"

Jean-Michel Aulas est très heureux que ce soit l'un de ses anciens joueurs qui écrive cette nouvelle page : "C’est une belle surprise de te retrouver, Fabio, à la tête de notre OL…, a écrit l'ancien président lyonnais sur Twitter. Tu n’as pas changé, élégant et bienveillant : je te souhaite ainsi qu’à toute la famille OL une belle réussite à Lyon et des résultats à la hauteur de ceux que tu as obtenus comme joueur de l'OL en 2007/8/9". Ça ressemble à un premier point sur lequel John Textor et JMA sont d'accord !

