Real Madrid - Mercato : Pérez prêt à bondir sur une affaire juteuse de l’OL ?

Si le nom de Mbappé est énormément cité quand on parle du Real Madrid en ce moment, le français n’est pas la seule cible des merengues. Le Real Madrid serait également intéressé par une pépite lyonnaise.

Rayan Cherki, âgé de 19 ans, n’a pas caché ses envies de départ. Le lyonnais vient d’ailleurs de rejoindre l’agence créée par Fayza Lamari, la mère de Mbappé. Le Real Madrid, toujours à la recherche des bonnes affaires, le sait. Florentino Perez espère réaliser le coup double en signant les deux joueurs. Le président du Real montre à quel point, il est aussi talentueux que ses recrues.

🔥#EXCL• Real Madrid plans to check on the condition of Lyon's 19-year-old French player Rayan Cherki. 🇫🇷 ⚪#HalaMadrid ⚪#OL https://t.co/2ednmog00j pic.twitter.com/D4o12tzV7L