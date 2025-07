OM Mercato : Angel Gomes déjà conquis par Marseille !

L’ancien joueur du LOSC s’est confié sur son adaptation, sur les réseaux de l’OM.

Quelques semaines après avoir annoncé un accord de principe, l’OM a officialisé vendredi soir la signature d’Angel Gomes jusqu’en 2028. Le milieu offensif arrive libre du LOSC, avec qui il a disputé 134 matchs (10 buts, 19 passes décisives).

«Ici c’est chaud mais bon c’est bon »

Le joueur de 24 ans vient de reprendre l’entraînement avec son nouveau club et il s’est confié aux réseaux du club sur sa nouvelle vie et son adaptation. En se montrant enthousiaste. «Ici c’est chaud mais bon c’est bon, a-t-il glissé, dans un sourire. Je pense que les gens ont été bien avec moi. C’était facile pour moi et j’aime beaucoup l’ambiance, le stade avec le public et tout le monde. Le soutien est bien aussi et je pense que la ville est jolie». Tout roule, donc, pour l’ancien lillois !