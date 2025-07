A l’heure où l’OM surveille Malick Fofana, le jeune ailier gauche Afonso Moreira (Sporting, 20 ans) serait attendu à Lyon ce mardi pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans.

🟥 Rumeur

Et si le dossier Malick Fofana commençait à se décanter lentement mais sûrement ? Suivi par l’OM, le Bayern Munich mais aussi Liverpool, le jeune ailier de l’OL ne sera pas bradé cet été et pourrait partir pour 50 millions d’euros. La Provence confirme un intérêt de l’OM et précise que sa cote avoisine les 30 M€. De son côté, La Tribune Olympienne pense que le club phocéen table sur un deal entre 30 et 35 M€.

L’Olympique Lyonnais, lui, ne reste pas inactif et prépare déjà la saison prochaine en bouclant sa première recrue. Selon Ferveur Lyonnaise, reprise par Gone Back, Afonso Moreira, est attendu à Lyon ce mardi pour passer sa visite médicale et finaliser un contrat de cinq ans. Cette arrivée pourrait être officialisée très rapidement puisque l’OL va investir environ 2 millions d’euros pour s’attacher les services de cet ailier gauche prometteur.

Moreira pour succéder à Fofana ?

Ce recrutement montrerait que l’OL veut continuer à bâtir sur sa jeunesse tout en gardant une certaine stabilité. Moreira, considéré comme un ailier rapide et capable de faire la différence dans les derniers mètres, pourrait rapidement s’intégrer dans le groupe professionnel. Sa signature est aussi un signal fort envoyé aux supporters, impatients de voir le club se renforcer intelligemment.

Dans ce contexte, la situation de Fofana reste scrutée de près. Si l’OM doit faire face à des contraintes financières, le club rhodanien peut aussi profiter de cette attention pour bien négocier. Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé, et Lyon semble vouloir conserver son joueur clé. La bataille pour Fofana pourrait donc devenir l’un des dossiers chauds de cet été.

« Le coup d’œil de But FC »

« S’il ne s’agit que de rumeurs, voir un ailier gauche renforcer l’effectif de l’OL a déjà déclenché une vague s’optimisme chez les supporters de l’OM au sujet de Malick Fofana. La prudence reste de mise : on est encore loin de vérités fermes et définitives dans ces deux dossiers. »