OM Mercato : un ancien crack du PSG à Marseille, officialisation imminente ! 

Mis à l’essai avec la réserve de l’Olympique de Marseille en mai dernier, Mohamed Baradji (17 ans) va s’engager sous peu avec le club phocéen. Une officialisation est attendue très prochainement.

C’est un nom encore méconnu du grand public, mais qui pourrait bientôt faire parler de lui sur les terrains de National 3 et peut-être plus haut. Selon BelOM, bien renseigné sur les jeunes arcanes du club phocéen, Mohamed Baradji va signer avec l’Olympique de Marseille après une période d’essai jugée concluante. Le joueur de 20 ans, franco-malien, avait été observé de près par le staff olympien lors d’un match amical entre la réserve de l’OM et les U23 d’Anderlecht en mai dernier. Sa prestation, jugée solide et prometteuse, a convaincu les dirigeants de miser sur lui à l’avenir.

Baradji n’est pas totalement un inconnu dans le monde du football français. Il a été formé au Paris Saint-Germain, où il a évolué dans les catégories de jeunes à partir de 2008. Son parcours s’est ensuite construit loin des projecteurs, entre formations intermédiaires, essais à l’étranger et une volonté constante de relancer sa carrière. Milieu de terrain travailleur, doté d’un bon volume de jeu et d’une certaine vision, il a su rebondir discrètement et convaincre l’OM de lui offrir une nouvelle opportunité.

L’OM veut muscler sa post-formation

Son arrivée s’inscrit dans la stratégie de l’Olympique de Marseille de muscler sa post-formation. Le club phocéen cherche depuis plusieurs mois à étoffer sa réserve et son équipe U23 avec des profils capables de venir compléter le groupe professionnel à moyen terme. Le recrutement de Baradji s’inscrit dans cette logique. Il ne s’agit pas encore d’un joueur pour l’équipe première, mais d’un pari sur le potentiel, à un poste où la densité physique, la régularité et la polyvalence sont essentielles.

En interne, les retours sont positifs sur son attitude, son sérieux et son adaptation rapide. Reste maintenant à confirmer sur le terrain. La National 3, où évolue la réserve de l’OM, devrait lui offrir un cadre idéal pour monter en puissance. Et pourquoi pas attirer l’œil de Roberto De Zerbi, nouveau coach du club, qui suit de près les éléments les plus performants du centre. L’officialisation du club ne devrait plus tarder.