OM : de la friture sur la ligne entre Marcelino et Papin

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Vendredi soir, dans les couloirs de la Beaujoire, l'ensemble des Marseillais s'accordait à dire que le nul concédé face au FC Nantes (1-1) était une contre-performance. Tous, sauf un. Jean-Pierre Papin, interrogé par La Provence, assurait que l'équipe "était en pleine progression, c'est de mieux en mieux". Une analyse radicalement opposée de celle de Marcelino, qui s'est agacé que ses consignes ne soient pas respectées par ses joueurs.

L'Espagnol est dans son rôle, la légende de l'OM aussi...

Y aurait-il de la friture sur la ligne entre l'entraîneur de l'OM et le conseiller du président ? On miserait plutôt sur un manque de communication. L'Espagnol est dans son rôle en ne satisfaisant pas du contenu du match et du résultat. La légende marseillaise est aussi dans le sien en positivant. Papin a payé pour savoir, à son époque de joueur, que les supporters s'enflamment très vite dans un sens comme dans l'autre et qu'il vaut mieux dire que tout va pour le mieux, même si ce n'est pas le cas...

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

🗣 « 𝗠𝗲̂𝗺𝗲 𝗮̀ 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲 𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 » 💪



Merci la #TeamOM pour votre présence et vos encouragements lors de #FCNOM 💙 pic.twitter.com/5rPIedvgZb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 3, 2023

Podcast Men's Up Life