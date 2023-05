OM : de nouvelles révélations tombent sur Payet et Tavares !

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Comme nous vous l'avons relayé ce samedi midi, le coach de l'OM, Igor Tudor, a décidé de ne pas convoquer Dimitri Payet Nuno Tavares pour le choc ce samedi (21h) face au LOSC en raison de leur comportement à l'entraînement. Le compte Twitter @LaMinuteOM_, qui suit de près le club phocéen, en a dit plus sur le comportement qu'auraient eu le milieu offensif français et le piston gauche portugais.

On sait ce que Payet et Tavares ont vraiment fait à l'entraînement (ou plutôt ne pas fait)

Les deux joueurs n’auraient pas voulu courir et auraient eu une mauvaise attitude cette semaine à l’entraînement. Une attitude, qui aurait été jugée inacceptable au sein du club olympien surtout pour Dimitri Payet, qui est le capitaine, et ce, à l’approche du match qualifié "de plus important de la saison". À noter aussi qu'en interne, la décision d'Igor Tudor ferait l’unanimité car il a imposé un respect de l’institution.

🔴 Info LaMinuteOM : Nouvelles informations sur la mise à l’écart de Dimitri Payet et Nuno Tavares.



➡️ Dimitri Payet et Nuno Tavares n’auraient pas voulu courir et auraient eu une mauvaise attitude à l’entraînement cette semaine.



➡️ Cette attitude aurait été jugée inacceptable… pic.twitter.com/akBQumerXq — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) May 20, 2023

