OM : et maintenant, McCourt lâche plusieurs millions d’euros d’un coup !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Les coups durs se succèdent pour Frank McCourt. Si Pablo Longoria a finalement décidé de rester à la présidence, le patron de l’OM a vu un vieux dossier ressurgir au plus mauvais moment en lien avec José Anigo, licencié en 2016 pour faute grave après sa mise en examen pour complicité et recel d’abus de biens sociaux en bande organisée. Selon les informations de l’Informé, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé une décision du conseil de prud’hommes et condamné le club phocéen à verser 3,2 M€ à son ancien directeur sportif !

3;2 M€ dans la poche d'Anigo !

Finalement blanchi, Anigo avait poursuivi son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes pour rupture abusive, et réclamé une somme équivalente aux rémunérations brutes restant dues jusqu’à la fin de son CDD – d’une durée de six ans – signé en 2014. Après un jugement de première instance en sa faveur, au mois d’avril 2019, contesté par l’OM qui avait décidé de faire appel, la cour d’appel d’Aix-en-Provence lui a de nouveau donné raison.

Les unes de L'Équipe du samedi 23 septembre. pic.twitter.com/IugkZxXleX — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 22, 2023

