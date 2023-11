OM : Gattuso annonce une équipe fatiguée mais combative à Lens

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Aubameyang présent à Lens, Rongier va être opéré

"Pierre-Emerick Aubameyang a pu travailler à part. Il a fait un test ce matin, il est disponible pour le match à Lens. Valentin Rongier sera opéré à Paris. Azzedine Ounahi a commencé à travailler individuellement mais il ne sera pas dans le groupe, contrairement à Ruben Blanco. François-Régis Mughe n’est pas dispo."

Des Olympiens fatigués mais prêts au combat à Lens

"On a préparé le match, mais on a peu d'énergie après celui de jeudi. Ce n'est pas une excuse. On sera prêts. Il faudra batailler et faire preuve de beaucoup d'attention. Ce sera une grande bataille. Le match de demain ne sera pas capital pour la suite de la saison. On peut penser que c'est le cas au vu du classement mais il reste énormément de rencontres. Lens est l'équipe qui court le plus en L1. C'est une équipe très physique, dans un système très agressif."

"Je ne donnerai pas de détails sur la composition pour demain"

Satisfait de ses défenseurs centraux

"J'ai quatre défenseurs centraux de grande qualité. Je ne donnerai pas de détails sur la composition pour demain. C'est à moi de faire l'équipe. Concernant Meité, je le félicite. Je sais qu'il fera un grand match si jamais il doit jouer demain."

Comment contrer le jeu lensois

"On doit jouer verticalement pour éviter la première pression adverse. Je suis ici depuis 50 jours. Il est clair que nous n'avons pas encore atteint la perfection. On essaie surtout de passer la première pression adverse pour imposer notre jeu."

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 et 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐝𝐢 sur notre chaîne @TwitchFR avant #RCLOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 11, 2023

