OM : le club publie un communiqué rassurant après la sanction de la DNCG

En début de soirée, la DNCG a annoncé ses décisions suite à l'audition de plusieurs clubs ce mercredi. Surprise : un encadrement de la masse salarial a été prononcé contre l'OM. Une conséquence de l'élimination dès les tours préliminaires de la Champions League en août. Mais dans un communiqué publié à l'instant, le club phocéen se félicite presque de cette décision...

"Un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes"

"L’Olympique de Marseille prend bonne note de la décision rendue par la DNCG. Auditionnée ce jour, la Direction de l’OM a présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le Président du Directoire, Pablo Longoria. Le régulateur financier a apprécié cette présentation et a validé sans réserve les prévisions du club, permettant ainsi à l’équipe dirigeante de poursuivre sereinement la transformation du club dans le respect du cadre budgétaire. Cette mesure s’inscrit dans la relation de confiance entre la Direction de l’Olympique de Marseille et la DNCG, construite depuis plusieurs années et renforcée par la présentation du meilleur résultat comptable de ces huit dernières saisons."

🎙️ Pau Lopez : « 𝐂𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥’𝐎𝐌 𝐞𝐬𝐭 𝐮𝐧𝐞 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭. 𝐍𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐯𝐨𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐚̀ 𝐞𝐮𝐱 𝐝’𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐨𝐮𝐫… pic.twitter.com/0fw3FhKADv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 29, 2023

