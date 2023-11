OM : le malaise Ounahi dissipé

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Cela va bientôt faire un an qu'Azzedine Ounahi a signé à l'OM et le moins que l'on puisse écrire, c'est que son aventure marseillaise n'est pas de tout repos ! Igor Tudor puis Marcelino ne lui ont pas confiance et alors que Gennaro Gattuso semblait voir en lui un titulaire, il s'est blessé au dos lors d'une chute à son domicile ! Absent ces quinze derniers jours, le Marocain a pourtant été appelé en sélection, ce qui a occasionné un léger malaise du côté de Marseille, où on n'aurait pas apprécié de le voir jouer avec les Lions de l'Atlas alors qu'il se plaint encore de douleurs quand il s'agit de porter le maillot de l'OM.

Il veut être opérationnel pour Strasbourg le 25 novembre

Mais pas de panique ! La Provence annonce ce samedi que s'il va bien rejoindre le Maroc au moment de la trêve internationale, la semaine prochaine, Ounahi n'ira que pour faire constater sa blessure. Et qu'il reviendra ensuite sur Marseille, pour continuer à se reposer puis reprendre l'entraînement. Son objectif étant d'être disponible pour le déplacement à Strasbourg le 25 novembre.

