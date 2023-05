OM : une nouvelle polémique avec le RC Lens et la Ligue !

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Depuis une semaine, les supporters de l'OM enragent contre la Ligue et le RC Lens, et pas seulement à cause de la défaite à Bollaert (1-2). L'arbitrage de Clément Turpin lors du choc de samedi dernier a mis le feu aux poudres, lui qui a annulé avec l'aide de la VAR un but d'Alexis Sanchez qui semblait valable d'entrée de jeu, alors que le score était de 0-0. Et mercredi, ils ont fulminé contre la commission de discipline, qui a tranché des débordements survenus à Bollaert il y a trois semaines en fermant pour un match des espaces réservés aux groupes KSO et Red Tigers de la tribune Marek. Si la commission avait statué le mercredi suivant, comme elle le fait habituellement, ces espaces auraient été condamnés contre l'OM et auraient forcément impacté l'ambiance.