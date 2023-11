OM : Zeroual cartonne Aubameyang, Vitinha et la direction phocéenne

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

S’il s’était fait plus discret ces derniers temps après avoir mis le feu à l’OM en provoquant le départ de Marcelino et les interrogations de Pablo Longoria sur son avenir, Rachid Zeroual est sorti du silence samedi soir sur RMC Sport.

Avant que le match face à Strasbourg (1-1) ne lui donne raison et appuie ses critiques, le boss des South Winners s’était payé les attaquants marseillais Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha dans son style provocateur si coutumier.

« Aubameyang ? C’est le Club Med, il est venu en retraite »

« On ne peut pas être patient avec Aubameyang, c’est pas possible. C’est le Club Med, il est venu en retraite. Avec lui, l’OM c’est l’Ehpad. Il s’est trompé de club. Il était bien en Angleterre, il fallait qu’il y reste. On voulait jouer le haut du tableau. Je ne vois pas ce qu’il est venu faire chez nous. Ne vous attendez pas à un miracle. Je ne demande pas qu’il soit sifflé, ce n’est pas de sa faute... Il a sauté sur l’occasion. Mais on n’a pas signé Cristiano Ronaldo. Je m’en fous de son contrat, mais si de lui-même il est honnête, il laisse sa place à un jeune plus performant », a-t-il lâché sur le Gabonais.

Quant à son coup de fusil sur Vitinha, il l’a simplement qualifié de joueur « surcoté ». « Depuis le début de la saison, j’ai osé tenir tête à la direction, sans vouloir les vexer. J’ai été le premier à crier au scandale (…) On a osé dire que j’avais menacé la famille de (Pablo) Longoria alors qu’il n’est pas marié et qu’il n’a pas d’enfants… Ma passion restera intacte, j’aime mon club. Mais je bande pour mon club, pas pour les gens », lâche en conclusion le leader du groupe Ultras.

