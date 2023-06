OM - Mercato : accord trouvé pour Kondogbia !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Cette arrivée va impliquer du changement au niveau du milieu de terrain phocéen. En effet, ils sont désormais cinq (Kondogbia, Rongier, Veretout, Guendouzi et Gueye) pour seulement deux places dans le système habituel de Marcelino. Si ces postes stratégiques doivent être doublés, alors l'un d'entre eux devra partir. Pape Gueye, prêté à Séville la saison passée, est le principal candidat mais Mattéo Guendouzi, qui représente la meilleure valeur marchande, est également concerné. Surtout que le départ imminent de Declan Rice à Arsenal de West Ham va inciter les Hammers à se lancer en quête d'un remplaçant.

Les résultats de l'Olympique de Marseille en 2022-23

Geoffrey Kondogbia to OM, here we go! Agreement completed with Atlético on €8m fee. Kondogbia only wanted to join OM 🚨🔵 #OM #TeamOM



Contract will be valid until June 2027.



Medical tests being scheduled. Done deal, first signing for Marcelino as new Olympique Marseille coach. pic.twitter.com/WcGVrg0d0R