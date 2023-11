OM - Mercato : concurrence américaine pour une piste hivernale ?

Les uns affirment que c'est une piste sérieuse. Et ce fut notamment le cas pour le média méxicain, El Futbolero, selon lequel l’OM est bel et bien venu aux renseignements au sujet de l'attaquant Hirving Lozano, l'ancien buteur de Naples revenu l'été dernier au PSV Eindhoven. Pour d'autres, et notamment le compte twitter La Minute OM, il n'en est rien et il s'agit d'un fausse piste.

En attendant, le joueur, qui est sous contrat avec le PSV jusqu'en 2028, serait dans le viseur d'un club qui n'est pas l'OM. Ainsi, et selon Fabrizio Romano, les Los Angeles Galaxy surveillent le dossier.

🚨🇺🇸 EXCL: LA Galaxy are still keen on signing Hirving Lozano as part of their plans for 2024.



Lozano was already in talks with LA Galaxy last summer but he decided to return to PSV Eindhoven…



…but MLS option remains open for his future. Galaxy, still there. 🇲🇽 pic.twitter.com/24EgG6u2xu