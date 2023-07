OM - Mercato : Marseille s’offre Ismaïla Sarr ! (officiel)

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Annoncé un temps à Aston Villa, c’est à l’OM que vient de s’engager Ismaïla Sarr. L’ailier sénégalais fait son retour en Ligue 1, quatre ans après son départ à Watford, en Angleterre.

Une recrue à long terme

Ismaïla Sarr s’engage pour cinq ans à l’OM. Le Sénégalais de 25 ans rejoint Marseille pour 13 millions hors bonus. Après un an en Championship, Ismaïla Sarr et l’OM tenteront de retrouver ensemble l’Europe. C’est la seconde recrue offensive après Pierre-Emerick Aubameyang, en attendant l’arrivée possible d’Iliman Ndiaye…

𝐅𝐞𝐮 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭 en vue sur Massalia ! 🔥

𝐈𝐬𝐦𝐚𝐢𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐫 🇸🇳 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de Watford#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/AeiKOMvUcL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2023

