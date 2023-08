OM – Mercato : l’Arabie Saoudite aurait déjà tranché pour Ounahi

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Devenu titulaire sur le flanc gauche depuis l’arrivée de Marcelino, Azzedine Ounahi peut enfin s’exprimer avec l’OM, ce qu’il n’avait pas l’occasion de faire la saison dernière à cause de sa blessure. Le Marocain intéresse plusieurs clubs de la Saudi Pro League. Cependant, sa vente ne s'ajoutera sans doute pas à celle des Olympiens déjà partis cet été.

Ounahi en Arabie Saoudite, il y’a prescription

La Minute OM révèle que l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour Azzedine Ounahi date d’il y a plus d’un mois. Et que ces intérêts ne sont donc plus d’actualité. Le média rajoute également que le club saoudien vise à présent d’autres milieux de terrain. Le Marocain ne devrait donc pas quitter l’OM cet été.

