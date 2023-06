OM – Mercato : la concurrence s'accentue pour le remplaçant de Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Sauf que l'OM est loin d'être seul sur le dossier ! Le journaliste Ekrem Konur explique que des clubs italiens, d'autres formations de Ligue 1 ainsi que les deux géants turcs, Galatasaray et Fenerbahçe, sont tous sur le coup pour l'accueillir.

En lien permanent avec la Juve sur le dossier d'Arkadiusz Milik, l'OM a quand même un petit avantage (autant qu'un moyen de pression?) sur la concurrence. Reste à savoir si le futur coach phocéen souhaitera des services de Zakaria...

?Chelsea do not plan to make the transfer of Denis Zakaria permanent.

?There are clubs linked with the Swiss player from the Turkish (Fenerbahce and Galatasaray), Italian and French leagues. pic.twitter.com/VNmTfNCbwt