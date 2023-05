OM - Mercato : le Barça arrive, fin du dossier Wilfried Zaha ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Un joueur de renom, attaquant de surcroît et libre de tout contrat, c'est une mine d'or logiquement convoitée par tous les clubs de la planète. Voilà pourquoi Wilfried Zaha, proche du départ à Crystal Palace, intéresse autant d'écuries à quelques semaines de l'ouverture du mercato estival.

Le nom du joueur a été associé à l'OM ces dernières semaines, sans que l'on sache si Pablo Longoria songe bel et bien à ses services. Un autre club, et non des moindres, serait également sur le dossier : le FC Barcelone. Et selon le quotidien Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça auraient déjà les faveurs du joueur.

A suivre.