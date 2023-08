OM - Mercato : les Here we go sont tombés pour Joaquin Correa et Alexis Sanchez !

Joaquin Correa devrait bien devenir la septième recrue estivale de l'Olympique de Marseille après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. Alors qu'un accord entre l'OM et l'Inter Milan est annoncé depuis ce jeudi matin, Fabrizio Romano vient de lâcher son célèbre "Here we go" dans ce dossier. Le journaliste italien a également confirmé le retour d'Alexis Sanchez chez les Nerazzurri.

Joaquín Correa to Olympique Marseille, here we go! Deal now in place on loan for €2m fee plus €10m buy clause ⚪️🔵🇦🇷



Buy clause will be mandatory in case OM will qualify to UCL 2024/25.



Medical tests on Friday.



🇨🇱 Inter will complete Alexis Sánchez free deal now. pic.twitter.com/U4JoiuQh9s