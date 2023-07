OM - Mercato : Longoria donne un coup d’accélérateur sur deux dossiers !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pablo Longoria ne s'arrête plus. Après les arrivées de Kondogbia, Lodi et Aubameyang, et en attendant celle d'Ismaïla Sarr, l'OM se penche maintenant sur deux nouveaux dossiers. Le premier concerne un nom bien connu de la rubrique mercato à Marseille, le latéral danois Joakim Mæhle. Déjà proche de rejoindre le club lors du mandat d'André Villas-Boas, le joueur de l'Atalanta Bergame, capable de jouer sur les deux côtés de la défense, figure parmi les priorités du board olympien cet été. Selon la Gazzetta dello Sport ce dimanche, les négociations se poursuivent entre l'OM et son homologue italien sur la base d'un prêt avec option d'achat obligatoire ou non. L'affaire risque de se décanter dans les prochains jours.

🔄 L’#OM souhaiterait un prêt avec option d’achat pour Joakim Mæhle.



👉 L’Atalanta Bergame souhaiterait intégrer une option d’achat obligatoire.



👉 Les négociations se poursuivent.



La Gazzeta Dello Sport | #TeamOM pic.twitter.com/VK3dBPwoTS — Peuple Olympien (@peupleolympien) July 23, 2023

Un milieu croate dans le viseur !

En parallèle, la direction sportive marseillaise explore une nouvelle piste venue tout droit de Croatie. Le journaliste Abdellah Boulma l'indique, une offre verbale aurait été transmise au Dinamo Zagreb pour Luka Ivanusec. Sous contrat jusqu'en 2026, le milieu offensif de 24 ans est estimé à 12 millions d'euros (Transfermarkt). Il pourrait venir compléter l'effectif de Marcelino qui attend aussi des départs. Affaire à suivre...

